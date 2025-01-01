1 ноября в «Kultura concert hall» пройдет концерт одной из ключевых групп русского рока — «Калинов мост». Музыканты представят свой новый альбом «Дастояр» и программу «Лучшее». Это будет действительно уникальный, масштабный и теплый концерт, который нельзя пропустить!
Начало мероприятия запланировано на 22:00, однако сбор гостей начнется раньше. Убедитесь, что вы пришли вовремя, чтобы не пропустить важные моменты концерта.
Для удобства зрителей в «Kultura concert hall» будет работать бар и кухня. Вы сможете насладиться не только музыкой, но и вкусной едой и напитками.
Обратите внимание, что на территории концертного комплекса действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, отсканируйте QR-код на вашей Гостевой карте. Ее можно получить, написав заранее на WhatsApp по номеру +79377477100 или нажав кнопку «Гостевая карта» на главной странице нашего сайта kulturahall.ru. Не забудьте сохранить карту на телефоне.
На входе будет работать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и заказы могут обрабатываться с задержкой до 1 часа.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!