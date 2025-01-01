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Калинов мост
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Калинов мост

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт группы «Калинов мост» в «Kultura concert hall»

1 ноября в «Kultura concert hall» пройдет концерт одной из ключевых групп русского рока — «Калинов мост». Музыканты представят свой новый альбом «Дастояр» и программу «Лучшее». Это будет действительно уникальный, масштабный и теплый концерт, который нельзя пропустить!

Время и место

Начало мероприятия запланировано на 22:00, однако сбор гостей начнется раньше. Убедитесь, что вы пришли вовремя, чтобы не пропустить важные моменты концерта.

Услуги на площадке

Для удобства зрителей в «Kultura concert hall» будет работать бар и кухня. Вы сможете насладиться не только музыкой, но и вкусной едой и напитками.

Пропускной режим

Обратите внимание, что на территории концертного комплекса действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, отсканируйте QR-код на вашей Гостевой карте. Ее можно получить, написав заранее на WhatsApp по номеру +79377477100 или нажав кнопку «Гостевая карта» на главной странице нашего сайта kulturahall.ru. Не забудьте сохранить карту на телефоне.

Фейсконтроль и предзаказ

На входе будет работать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большое количество гостей, и заказы могут обрабатываться с задержкой до 1 часа.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 1 ноября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 1500 ₽

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