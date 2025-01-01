Живой рок от легенды сибирской сцены в Петербурге!

«Калинов Мост» возвращается с мощным концертом! Рок-группа из Новосибирска, чьи хиты стали настоящими гимнами для нескольких поколений слушателей, вновь порадует своих поклонников. Их уникальная стилистика, сочетающая в себе элементы блюза, баллад, харда и даже казачьих песен, делает каждый концерт «Калинова Моста» незабываемым событием.

Музыка, которая объединяет поколения

Авторские композиции Дмитрия Ревякина прозвучат в исполнении настоящих мастеров своего дела. Этот вечер будет наполнен самыми главными хитами из лучших альбомов группы. Не упустите возможность услышать такие знаковые треки, как «Кострома» и «Ветер». Эти песни знакомы многим, и каждый сможет найти в них что-то близкое и родное.

Энергия живого выступления

Приходите, чтобы зарядиться мощной энергетикой настоящего рока! Концерт «Калинова Моста» — это не просто музыкальное событие, это целая атмосфера, полная эмоций и драйва. Не пропустите шанс стать частью этого яркого вечера!