Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Калинов Мост

Калинов Мост

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Живой рок от легенды сибирской сцены в Петербурге!

«Калинов Мост» возвращается с мощным концертом! Рок-группа из Новосибирска, чьи хиты стали настоящими гимнами для нескольких поколений слушателей, вновь порадует своих поклонников. Их уникальная стилистика, сочетающая в себе элементы блюза, баллад, харда и даже казачьих песен, делает каждый концерт «Калинова Моста» незабываемым событием.

Музыка, которая объединяет поколения

Авторские композиции Дмитрия Ревякина прозвучат в исполнении настоящих мастеров своего дела. Этот вечер будет наполнен самыми главными хитами из лучших альбомов группы. Не упустите возможность услышать такие знаковые треки, как «Кострома» и «Ветер». Эти песни знакомы многим, и каждый сможет найти в них что-то близкое и родное.

Энергия живого выступления

Приходите, чтобы зарядиться мощной энергетикой настоящего рока! Концерт «Калинова Моста» — это не просто музыкальное событие, это целая атмосфера, полная эмоций и драйва. Не пропустите шанс стать частью этого яркого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
26 августа в 20:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 990 ₽
Васильев и Буржинский. Импровизация с залом
18+
Юмор
Васильев и Буржинский. Импровизация с залом
18 августа в 21:00 Stage Standup Club
от 500 ₽
Органный концерт при свечах «Магия барокко и космические саундтреки»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Магия барокко и космические саундтреки»
27 июля в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше