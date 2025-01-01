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Калина красная
Киноафиша Калина красная

Спектакль Калина красная

16+
Режиссер Сергей Потапов
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля по повести Шукшина

«Как ты думаешь жить, Прокудин?» – спрашивает начальник Егора. «Честно!» – отвечает Егор, не кривя душой. Ему действительно хочется начать все заново. После выхода из тюрьмы он направляется в родной поселок к заочнице, которая «беду его понимает». Там его ждут знакомые пейзажи, простая работа в поле и любимая женщина Люба, с добрым и теплым именем.

Однако спокойная жизнь не по душе бывшим дружкам Егора, которые не простят ему такой повседневной идиллии.

О авторе

Василий Шукшин – уникальная личность, объединившая в себе талант режиссера, актера и писателя. Он начал печататься еще в студенческом возрасте и отлично понимал Россию, а также особый строй русской души. Неудивительно, что фильм «Калина красная», вышедший на экраны в 1974 году с самим Шукшиным в главной роли, быстро завоевал популярность и занял свое место среди шедевров советского кино.

О постановке

Режиссер Сергей Потапов, ученик Марка Захарова и один из самых известных российских режиссеров, представит эту трогательную историю на сцене театра. Зрители «Балтийского дома» помнят его успешные работы, такие как «Тарас» и «Укрощение строптивой». Прочитав повесть «Калина красная», Потапов осознал, что в ней звучат темы, актуальные для современного человека: возрождение души, искупление и стремление изменить жизнь к лучшему.

Это притча о блудном сыне, вернувшемся в родные края. Примут ли его эти края обратно, и чем закончится новый виток судьбы?

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

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