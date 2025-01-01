Спектакль Калина красная

Премьера спектакля по повести Шукшина

«Как ты думаешь жить, Прокудин?» – спрашивает начальник Егора. «Честно!» – отвечает Егор, не кривя душой. Ему действительно хочется начать все заново. После выхода из тюрьмы он направляется в родной поселок к заочнице, которая «беду его понимает». Там его ждут знакомые пейзажи, простая работа в поле и любимая женщина Люба, с добрым и теплым именем.

Однако спокойная жизнь не по душе бывшим дружкам Егора, которые не простят ему такой повседневной идиллии.

О авторе

Василий Шукшин – уникальная личность, объединившая в себе талант режиссера, актера и писателя. Он начал печататься еще в студенческом возрасте и отлично понимал Россию, а также особый строй русской души. Неудивительно, что фильм «Калина красная», вышедший на экраны в 1974 году с самим Шукшиным в главной роли, быстро завоевал популярность и занял свое место среди шедевров советского кино.

О постановке

Режиссер Сергей Потапов, ученик Марка Захарова и один из самых известных российских режиссеров, представит эту трогательную историю на сцене театра. Зрители «Балтийского дома» помнят его успешные работы, такие как «Тарас» и «Укрощение строптивой». Прочитав повесть «Калина красная», Потапов осознал, что в ней звучат темы, актуальные для современного человека: возрождение души, искупление и стремление изменить жизнь к лучшему.

Это притча о блудном сыне, вернувшемся в родные края. Примут ли его эти края обратно, и чем закончится новый виток судьбы?