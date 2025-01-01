Меню
Калейдоскоп духовых
Киноафиша Калейдоскоп духовых

Калейдоскоп духовых

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка кино в НОВАТ

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию! Спектакль «Музыка кино. От Гленна Миллера до Ханса Циммера» в НОВАТ приглашает зрителей насладиться величайшими музыкальными произведениями, написанными для экрана. Это уникальное событие объединяет золотую эпоху кино и современные шедевры, что делает его интересным для всех любителей музыки и кино.

Захватывающий музыкальный опыт

В программе выступят талантливые музыканты, которые исполнят самые яркие музыкальные темы из известных фильмов. Ханс Циммер, с его грандиозными композициями, убедительно доказал, что музыка может быть не просто сопровождением, но и полноценным героем картины. В то же время Гленн Миллер с его уникальным стилем создавал атмосферу и настроение, которые до сих пор будоражат воображение зрителей.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого музыкального шоу. Приходите и насладитесь чарами кино и музыки в одном флаконе, ведь именно такие события делают жизнь ярче и насыщеннее. Покупайте билеты заранее и готовьтесь к захватывающему вечеру, полному эмоций и музыки!

Ноябрь
18 ноября вторник
19:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 700 ₽

