«Калечина – Малечина»: история о подростковых переживаниях

Спектакль «Калечина – Малечина» – это трогательная история о девочке по имени Катя, которая сталкивается с внутренними конфликтами и недопониманием окружающих. Катя – обычный подросток, но в тоже время она необычная личность, полная жестких эмоций и колючих мыслей. Её жизнь полна разочарований и стремлений, а вопросы о смысле существования становятся для неё особенно актуальными.

В ходе спектакля Катя пытается найти ответы на сложности повседневной жизни: от выполнения домашних заданий до поиска своего места в обществе. Постепенно она погружается в свои страхи и сомнения, задаваясь вопросом «Быть или не быть?». И в этот момент на её пути возникает загадочная Кикимора – возможно, именно та, что сплела клубок её переживаний.

Театральная атмосфера и стилистика

Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и глубокими размышлениями, ведь он касается вопросов, знакомых каждому подростку. Вы также сможете ощутить атмосферу современного театра, которая создана с помощью креативных сценографий и выразительной актерской игры. Не упустите возможность увидеть эту историю, отражающую реальные проблемы молодёжи.