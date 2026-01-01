Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Калечина-Малечина
Киноафиша Калечина-Малечина

Спектакль Калечина-Малечина

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Режиссер Сойжин Жамбалова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Калечина – Малечина»: история о подростковых переживаниях

Спектакль «Калечина – Малечина» – это трогательная история о девочке по имени Катя, которая сталкивается с внутренними конфликтами и недопониманием окружающих. Катя – обычный подросток, но в тоже время она необычная личность, полная жестких эмоций и колючих мыслей. Её жизнь полна разочарований и стремлений, а вопросы о смысле существования становятся для неё особенно актуальными.

В ходе спектакля Катя пытается найти ответы на сложности повседневной жизни: от выполнения домашних заданий до поиска своего места в обществе. Постепенно она погружается в свои страхи и сомнения, задаваясь вопросом «Быть или не быть?». И в этот момент на её пути возникает загадочная Кикимора – возможно, именно та, что сплела клубок её переживаний.

Театральная атмосфера и стилистика

Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и глубокими размышлениями, ведь он касается вопросов, знакомых каждому подростку. Вы также сможете ощутить атмосферу современного театра, которая создана с помощью креативных сценографий и выразительной актерской игры. Не упустите возможность увидеть эту историю, отражающую реальные проблемы молодёжи.

Фотографии

Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина Калечина-Малечина
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше