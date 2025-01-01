Спектакль «Калечина – Малечина» Няганского ТЮЗа в Театре Красный факел: путешествие в мир подростковых переживаний

«Калечина – Малечина» – это история о девочке Кате, которая чувствует себя «невыросшей» и не совсем воспринимаемой окружающими. Она считает, что ее не понимают родители, учителя и другие взрослые. Катя мечтает вырасти и стать такой, как все, но в глубине души понимает, что она – совершенно уникальный человек.

Кто такая Катя?

Катя – типичный подросток, но с особыми чертами: она колючая, резкая и дерзкая. Часто погруженная в свои мысли, она разглядывает пятна на потолке своей комнаты, не в силах справиться с повседневными задачами. Её внутренний мир полон противоречий: она не может найти связь с обществом, выполнить домашнее задание или стать «лучшей из лучших». Чувство неуверенности, характерное для этого возраста, делает её жизнь еще более запутанной.

Встреча с Кикиморой

В один из моментов, когда Катя, терзаемая собственными переживаниями, задает вопрос «Быть или не быть?», на её пути появляется Кикимора. Это может быть та самая сущность, которая сплела все нити её жизни. Встреча с Кикиморой обещает стать поворотным моментом в её поисках самопознания и понимания.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на пьесе, которая затрагивает важные темы подростковой идентичности и отношений с окружающими. Режиссером выступает Сойжин Жамбалова, которая ранее работала с молодежными театрами. Музыка и сценография созданы специально для этого спектакля, чтобы подчеркнуть эмоциональную глубину истории.

Не упустите возможность окунуться в этот захватывающий мир, где каждый зритель сможет узнать себя и понять, как важно быть услышанным.