Какой у мамы голос молодой
Какой у мамы голос молодой

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Кубанская казачья вольница» в Краснодаре

Филармония им. Г.Ф. Пономаренко приглашает на уникальный музыкальный вечер, посвященный кубанским традициям. Концерт «Кубанская казачья вольница им. Н.В. Кубаря» подарит зрителям возможность насладиться яркими произведениями, отражающими богатство казачьей культуры.

Подробности о концерте

На сцене выступит известный коллектив, который с гордостью несет традиции казачества. Зрителей ожидают и народные песни, и зажигательные танцы. Концерт позволит познакомиться с историей казачьего народа и его музыкальным наследием.

Стиль исполнения

Музыканты привнесут в выступление не только классические казачьи мелодии, но и современные аранжировки. Это создаст неповторимую атмосферу, где перекликнутся старинные традиции с новыми музыкальными веяниями.

Почему стоит прийти

Концерт — это не просто музыкальное событие, это возможность ощутить дух Кубани, увидеть завораживающие выступления танцоров и услышать завораживающие голоса исполнителей. Такой вечер станет отличным подарком как для ценителей народной музыки, так и для тех, кто хочет познакомиться с богатой культурой региона.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

В других городах
Март
14 марта суббота
18:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

