Какое-то шоу Лёши Квашонкина и Васи Шакулина

Мультиформатный фестиваль комедии «Панчлайн» снова в Москве!

С 21 по 31 августа в Москве пройдет девятый раз фестиваль комедии «Панчлайн». Это событие уже за короткое время завоевало любовь поклонников жанра Stand-Up и стало отличной стартовой площадкой для начинающих комиков.

Что вас ждет?

На фестивале состоятся:

Сольные выступления комиков;

Концерты объединений;

Открытые микрофоны;

Gong Show;

Розыгрыши и Roast Battle Турнир.

Почему стоит посетить «Панчлайн»?

Фестиваль — это не только возможность насладиться блистательным юмором, но и шанс открыть для себя новых комиков. Многие из участников, начавшие свой путь на этом фестивале, могут стать настоящими звездами. Зрители также могут повлиять на судьбы тех, кто выступает в соревновательных форматах!

Поддержите молодых талантов!

Не упустите уникальный шанс стать частью этого яркого культурного события и поддержать молодых комиков в их стремлении завоевать зрительские сердца. Приходите на «Панчлайн» и получите удовольствие от настоящего юмора!