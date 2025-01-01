Меню
Какое-то шоу Лёши Квашонкина и Васи Шакулина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Какое-то шоу Лёши Квашонкина и Васи Шакулина

Какое-то шоу Лёши Квашонкина и Васи Шакулина

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мультиформатный фестиваль комедии «Панчлайн» снова в Москве!

С 21 по 31 августа в Москве пройдет девятый раз фестиваль комедии «Панчлайн». Это событие уже за короткое время завоевало любовь поклонников жанра Stand-Up и стало отличной стартовой площадкой для начинающих комиков.

Что вас ждет?

На фестивале состоятся:

  • Сольные выступления комиков;
  • Концерты объединений;
  • Открытые микрофоны;
  • Gong Show;
  • Розыгрыши и Roast Battle Турнир.

Почему стоит посетить «Панчлайн»?

Фестиваль — это не только возможность насладиться блистательным юмором, но и шанс открыть для себя новых комиков. Многие из участников, начавшие свой путь на этом фестивале, могут стать настоящими звездами. Зрители также могут повлиять на судьбы тех, кто выступает в соревновательных форматах!

Поддержите молодых талантов!

Не упустите уникальный шанс стать частью этого яркого культурного события и поддержать молодых комиков в их стремлении завоевать зрительские сердца. Приходите на «Панчлайн» и получите удовольствие от настоящего юмора!

28 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1000 ₽

