Какое счастье, что у нас был Пушкин!
Какое счастье, что у нас был Пушкин!

Какое счастье, что у нас был Пушкин!

6+
Возраст 6+

О концерте

«Египетские ночи»: Вечер поэзии и музыки с Сергеем Новожиловым в Доме Кочневой

Строка Бориса Чичибабина, давшая название концерту, прекрасно отражает восприятие творчества и личности великого поэта Александра Пушкина в России. Стихи и проза «солнца русской поэзии» давно стали частью генетического кода россиян, вдохновляя и даря силы в трудные времена.

Программа вечера

В рамках мероприятия «Египетские ночи» зрители смогут еще раз убедиться в силе пушкинского слова. IX глава «Евгения Онегина» и лирика разных лет будут представлены в исполнении народного артиста России Сергея Новожилова — мастера художественного слова и старейшего артиста «Петербург-концерта».

Традиционно вдохновенная поэтическая декламация будет сопровождаться задушевной музыкой. Зрители услышат возвышенные романсы, написанные такими композиторами, как Михаил Глинка, Николай Титов, Алексей Верстовский, Николай Римский-Корсаков, Александр Бородин и Антон Рубинштейн на стихи Пушкина. В этот вечер прозвучат:

  • «Ночь»
  • «Певец»
  • «Для берегов отчизны дальной»
  • «Не пой, красавица, при мне»
  • «Вертоград»

Музыка и поэзия: Взаимодействие двух искусств

Подобное построение программы неслучайно. Более двух столетий пушкинская поэзия вдохновляет композиторов на создание замечательных романсов. При жизни поэта на основе его лирических стихотворений было создано более семидесяти камерных вокальных шедевров, которые, как и пушкинские образы, мысли и чувства, не устаревают и по сей день.

На языке высокой поэзии они рассказывают о любви и разлуке, дружбе и одиночестве, о русской душе и склонности к размышлениям о судьбах мира.

Исполнители

В концерте примут участие:

  • Сергей Новожилов — народный артист России
  • Кирилл Жаровин — солист Мариинского театра (баритон)
  • Дмитрий Барбашин — лауреат международного конкурса (фортепиано)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта.

Не пропустите экскурсию по Дому Кочневой в 18:00 перед началом вечера.

Февраль
10 февраля вторник
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

