Какие ваши доказательства? Детективное шоу
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальное смешение юмора и детектива в новом шоу

Что будет, если соединить детективные истории и юмор? Ответ на этот вопрос даст наше новое шоу «Какие ваши доказательства?» Это уникальный интерактивный формат, в котором комики становятся участниками захватывающего детективного расследования.

Интерактивный детектив

В каждом выпуске комики выполняют роли персонажей, которые должны раскрыть преступление. Их задача заключается не только в разгадке загадки, но и в выполнении определённых действий, которые могут повлиять на ход событий и итоговую развязку. Это добавляет элемент непредсказуемости и делает участие зрителей ещё более интересным.

Почему стоит посетить?

Шоу «Какие ваши доказательства?» станет отличной возможностью для зрителей насладиться игрой талантливых комиков, погрузиться в мир расследований и весёлых ситуаций. Это программа, которая уверенно сочетает в себе элементы комедии и детектива, предоставляя зрителям уникальный опыт.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего зрелища!

Октябрь
4 октября суббота
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 500 ₽

