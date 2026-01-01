Как звучала Москва 1920-х годов. Фокстрот и танго, джаз и авангард
Возраст 6+

О выставке

Лекция о музыкальной атмосфере 1920-х годов

Приглашаем вас на лекцию музыковеда, кандидата искусствоведения Даниила Топилина, посвящённую музыкальной культуре 20-х годов XX века. Этот период выделяется яркими событиями в области музыки, когда патефоны и шипящие грампластинки пользовались популярностью, а фокстрот и танго продолжали существовать «в тени» несмотря на запреты.

Даниил Топилин расскажет о том, как в это время звучала отечественная музыка. В 1925 году появились первые грампластинки с отечественным джазом, и, по словам Ильфа и Петрова, «у нас очень полюбили джаз, полюбили какой-то запоздалой, нервной любовью». Вскоре в кино выходит первая джаз-комедия в СССР «Весёлые ребята» с Леонидом Утёсовым и Любовью Орловой, что ещё больше укрепило интерес к этому жанру.

Кроме того, лекция затронет вопросы появления авангарда, когда на музыкальной сцене начали звучать механические звуки — гудки и скрежет заводских конструкций. Мы увидим, как новые герои, такие как Щербачёв, Мосолов и другие, меняли музыкальную атмосферу, обогащая её различными экспериментами.

О лекторе

Даниил Топилин — российский музыковед, педагог и лектор с обширным опытом работы. Он окончил Казанскую консерваторию и аспирантуру РАМ им. Гнесиных. Его диссертация, посвящённая русскому космизму в музыкальной культуре, стала основой для дальнейших публикаций и научных исследований. Топилин также является лауреатом всероссийского конкурса научных работ и доцентом Московской консерватории.

Специализируясь на русском музыкальном наследии, он изучает творчество таких композиторов, как Скрябин, Рахманинов и Метнер. С 2021 года Даниил прочёл более ста лекций о классической музыке на ведущих культурных площадках Москвы.

Июнь
27 июня суббота
17:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 500 ₽

