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Как Зоя гусей кормила
Киноафиша Как Зоя гусей кормила

Спектакль Как Зоя гусей кормила

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Витальная комедия Светланы Баженовой

Приглашаем на спектакль «Как Зоя гусей кормила» — жизнеутверждающую комедию Светланы Баженовой, ученицы Николая Коляды. Эта пьеса, основанная на реальных событиях, раскрывает сложные отношения между матерью и сыном.

Сюжет

Главная героиня, Зоя, празднует свой 100-летний юбилей. Её сын Владимир, уже немолодой, всё ещё не обрел самостоятельности. Их жизнь меняется с появлением молодой и энергичной Жени, которая вносит хаос и оживление в их дом.

Темы и размышления

Пьеса поднимает вопросы о первой и последней любви, быстротечности счастья и разрушительной силе зависти. Она заставляет задуматься о последствиях эгоистичной материнской любви и поиске семейного счастья.

Не пропустите возможность увидеть эту искреннюю и трогательную историю, которая заставит вас и смеяться, и задумываться.

Режиссер
Денис Хуснияров
В ролях
Татьяна Малягина
Артем Цыпин
Булат Шамсутдинов
Егор Кутенков
Анна Васильева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Как Зоя гусей кормила Как Зоя гусей кормила Как Зоя гусей кормила Как Зоя гусей кормила

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