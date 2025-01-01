Витальная комедия Светланы Баженовой

Приглашаем на спектакль «Как Зоя гусей кормила» — жизнеутверждающую комедию Светланы Баженовой, ученицы Николая Коляды. Эта пьеса, основанная на реальных событиях, раскрывает сложные отношения между матерью и сыном.

Сюжет

Главная героиня, Зоя, празднует свой 100-летний юбилей. Её сын Владимир, уже немолодой, всё ещё не обрел самостоятельности. Их жизнь меняется с появлением молодой и энергичной Жени, которая вносит хаос и оживление в их дом.

Темы и размышления

Пьеса поднимает вопросы о первой и последней любви, быстротечности счастья и разрушительной силе зависти. Она заставляет задуматься о последствиях эгоистичной материнской любви и поиске семейного счастья.

Не пропустите возможность увидеть эту искреннюю и трогательную историю, которая заставит вас и смеяться, и задумываться.