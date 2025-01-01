Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как женить ловеласа?
Киноафиша Как женить ловеласа?

Спектакль Как женить ловеласа?

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

Спектакль «Как женить ловеласа?» — это веселая комедия о вечной теме свадьбы и отношений между мужчинами и женщинами. Спектакль не только заставляет зрителей весело провести время, но и поднимает важные вопросы о любви, отношениях и жизненных ценностях.

Сюжет и персонажи

Главный герой, Антонио, известный певец и композитор, не склонен к серьезным отношениям. Однако его беззаботная жизнь меняется, когда на пороге появляются три обаятельные дамы: Брунильда, Джиорджина и Мими, каждая из которых ожидает своего подвенечного платья от него. Вдруг у ловеласа возникает непростой выбор и нелегкая задача — удовлетворить ожидания всех трех обольстительниц. Антонио оказывается в забавных и нелепых ситуациях, где каждый шаг становится для него испытанием.

Режиссер
Алексей Архипов
В ролях
Алексей Архипов
Екатерина Аникина
Нина Квасова
Наталья Тищенко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
15:00 от 500 ₽

Фотографии

Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа? Как женить ловеласа?

В ближайшие дни

Не в свои сани не садись!
12+
Комедия Музыка
Не в свои сани не садись!
27 ноября в 19:00 Дом ученых
от 2000 ₽
Скупой папик
16+
Комедия
Скупой папик
20 октября в 19:00 Дом ученых
от 2300 ₽
Айболит
6+
Детский Кукольный
Айболит
16 августа в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше