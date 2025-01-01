Меню
Как здорово, чтовсемыздесь
Киноафиша Как здорово, чтовсемыздесь

Спектакль Как здорово, чтовсемыздесь

Постановка
Нити 18+
Возраст 18+

О спектакле

Предновогодний вечер со смыслом в тестар «НИТИ»

Канун Нового года. В типичном общежитии №7 царит атмосфера ожидания и раздумий. Старый лифт скрипит, вековая пыль усеяна историями, а планы управления жильем ставятся под сомнение. Мы не просто ждем боя курантов; мы превращаем этот момент в творческий процесс выбора гирлянд и подготовки «общежитской» стенгазеты.

Маленькая страна с большими надеждами

В этом подъезде разворачивается настоящая драма – маленькая страна, где все еще можно договориться, простить и подружиться. Чем дольше длится подготовка, тем яснее становится: здесь каждый может найти поддержку или откровение, а значит, в нашем коллективе есть место и для чудес.

Спектакль о ностальгии и чуде

«Как здорово, что мы все здесь» – это спектакль о щемящей ностальгии и взрослой надежде на чудо. Он про тот самый момент, когда свет гирлянды падает на окно, и кажется, что жизнь снова поворачивает к лучшему. В нём можно посмеяться над собой, вспомнить, как пахнет детство, и, если повезет, встретить Новый год в компании друзей, а не в одиночестве.

Этот спектакль - идеальный вариант для тех, кто хочет ощутить атмосферу праздника и вместе разделить радость момента. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Декабрь
20 декабря суббота
17:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1600 ₽
20:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 2000 ₽
27 декабря суббота
17:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1600 ₽
20:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1600 ₽
30 декабря вторник
17:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1600 ₽
20:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1600 ₽

