Спектакль Как заяц страх победил

Как заяц страх победил
Самарский театр оперы и балета 0+
Режиссер Оксана Штанина
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Опера Сергея Баневича по «Сказке про храброго Зайца» Дмитрия Мамина-Сибиряка

«Родился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега – у зайчика душа в пятки. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год; а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться». Эти слова открывают замечательную историю, которую вы сможете увидеть на сцене.

Сергей Баневич создал оперу по мотивам «Сказки про храброго Зайца» весной 2016 года. Это произведение было написано для артистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и уже успело завоевать сердца зрителей.

Новые герои и знакомый сюжет

Обратившись к классической сказке Мамина-Сибиряка, композитор совместно с петербургским журналистом и писателем Олегом Сердобольским не только адаптировал оригинальный сюжет, но и добавил новые интересные персонажи. Это делает оперу особенно увлекательной для зрителей всех возрастов.

Почему стоит посмотреть

Веселая, поучительная и очень добрая история о бесстрашном Зайце в сочетании с великолепной музыкой обещает стать настоящим праздником для маленьких и взрослых зрителей. Это отличный способ провести время с семьей и насладиться искусством.

Не упустите возможность окунуться в мир сказки и музыки, где каждый найдет что-то близкое своему сердцу!

В других городах

Самара, 26 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
11:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽

