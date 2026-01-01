Спектакль Как закалялась сталь

Как закалялась сталь
16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Драматический мюзикл по роману Островского

Театр представляет свою главную премьеру сезона — драматический мюзикл «Как закалялась сталь», основанный на легендарном романе Николая Островского. Постановка осуществлена главным режиссёром театра Александром Созоновым.

Кто же такой Павка Корчагин? Это вопрос, который ставит перед собой каждый зритель. Он романтичный мечтатель, стремящийся к светлому будущему, или фанатик, сжигающий себя ради идеи? Может быть, он подлец, ответственный за страдания людей? В спектакле раскрывается внутренняя борьба Павла, который, стоя на грани жизни и смерти, не может смириться с пустотой, сжигающей его изнутри.

В поисках спасения своей беспокойной души герой обращается к воспоминаниям о нелегком детстве, гражданской войне, комсомольских стройках и утраченной любви. Эти образы наполняют спектакль глубиной и эмоциональной насыщенностью, позволяя зрителю увидеть сложный мир страны в переломные времена.

Не упустите возможность стать свидетелем этой мощной истории о надежде, страсти и искушении. Спектакль обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей и подарить множество поводов для размышлений.

