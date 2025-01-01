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Как я здесь оказался? или Монолог зануды
Киноафиша Как я здесь оказался? или Монолог зануды

Спектакль Как я здесь оказался? или Монолог зануды

Постановка
Мой театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Авторская программа Павла Полякова

Приглашаем вас на уникальную авторскую программу Павла Полякова, посвященную главному зимнему празднику – Новому году. Это не просто спектакль, а погружение в атмосферу волшебства и надежды, которую приносит этот чудесный период.

Новый год: настроение и ожидания

Новый год – это не только ёлка, подарки и застолье. Это, прежде всего, особенное настроение. В программе мы исследуем предчувствие праздника, его ожидание и надежду на чудеса, которые случаются только в эту волшебную ночь.

Потеря и восстановление настроения

Что происходит с нами, когда мы теряем это сказочное настроение? Как вновь найти радость и вдохновение, которые делает Новый год таким особенным? Ответы на эти вопросы вы найдете в авторском тексте Павла Полякова, который наполнен глубокими размышлениями и личными историями.

Литературные отрывки

Программа также включает отрывки из произведений любимых писателей, которые помогут создать незабываемую атмосферу и подчеркнуть важность новогодних традиций. Слушая эти произведения, вы сможете вспомнить о том, как важно верить в чудеса.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность окунуться в магию Нового года вместе с Павлом Поляковым. Эта программа станет отличным стартом для ваших праздничных дней и подарит вам вдохновение на весь год!

В ролях
Павел Поляков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 1 августа
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 17 августа
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
19:00 от 500 ₽
Новосибирск, 14 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
14:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

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