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Как я встретил Питера Пэна
Киноафиша Как я встретил Питера Пэна

Спектакль Как я встретил Питера Пэна

Постановка
Театр сказки 6+
Режиссер Диана Разживайкина, Алексей Шульгач
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

История Питера Пэна в новой интерпретации

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина, уже знакомые зрителям Театра сказки по трагифарсу «Русалка», предлагают новую интерпретацию классической истории о Питере Пэне. В этой версии привычные образы приобретают неожиданные смыслы, а одна перемена в сюжете способна перевернуть всю историю с ног на голову.

Новая точка зрения

Что, если понятия добра и зла не так просты, как мы привыкли думать? Что, если Капитан Крюк — это не злодей, а просто маленький мальчик по имени Револло, который вынужден жить по строгим правилам, чтобы стать «достойным господином»? Его жизнь — это дисциплина, распорядок и пунктуальность, без места для фантазий и детских шалостей. Но даже у такого ребёнка есть свой остров фантазий — место, где Револло становится капитаном пиратов, сбрасывая оковы суровой реальности.

Внутренний конфликт

Однако даже на этом острове, в мире его фантазий, Револло не может избежать своих страхов и сомнений. Эти тёмные стороны его души принимают форму дерзкого мальчишки по имени Питер Пэн. Питер — символ свободы и беззаботности, но также и вызов, с которым Револло вынужден столкнуться.

Для кого этот спектакль

«Как я встретил Питера Пэна» — это не просто переосмысление известной сказки, но и глубокое исследование внутреннего мира ребёнка, который борется с давлением взросления. Этот спектакль подойдёт как для юных зрителей, так и для взрослых, которые смогут увидеть в нём отражение своих собственных детских переживаний и мечтаний.

Приходите, чтобы взглянуть на знакомую историю с новой стороны и задуматься над тем, как наши фантазии и страхи формируют нашу реальность.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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