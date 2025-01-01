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Как я съел собаку
Киноафиша Как я съел собаку

Спектакль Как я съел собаку

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по пьесе «Как я съел собаку» в Омской драме

Пьеса «Как я съел собаку» — это универсальная история о взрослении, основанная на опыте моряка, который служил на Тихоокеанском флоте. Повествование ведется от первого лица и представляет собой воспоминания главного героя о детстве, отрочестве и морской службе.

Изменение восприятия

В центре сюжета — трансформация жизненного восприятия молодого матроса, который, вдали от родного города, сталкивается с новыми вызовами и переживаниями. Разница в ощущениях новобранца, отправляющегося в поездку на Дальний Восток, и его внутреннем состоянии через три года создает основу пьесы.

Забавные и трогательные моменты

Спектакль-монолог насыщен множеством забавных и трогательных историй из детства и юности героя. Он делится своим жизненным опытом таким образом, что каждый зритель может почувствовать, будто этот опыт был получен лично им.

Театральная атмосфера

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу юношеских переживаний и размышлений, которые знакомы каждому. Спектакль «Как я съел собаку» — это не только история о взрослении, но и возможность увидеть себя в отражении главного героя.

Следите за анонсами и приходите на спектакль, который оставит в вашей душе след и заставит вспомнить о собственном пути взросления.

Режиссер
Николай Константинов
В ролях
Степан Дворянкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 4 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
12:00

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