Моноспектакль по пьесе «Как я съел собаку» в Омской драме

Пьеса «Как я съел собаку» — это универсальная история о взрослении, основанная на опыте моряка, который служил на Тихоокеанском флоте. Повествование ведется от первого лица и представляет собой воспоминания главного героя о детстве, отрочестве и морской службе.

Изменение восприятия

В центре сюжета — трансформация жизненного восприятия молодого матроса, который, вдали от родного города, сталкивается с новыми вызовами и переживаниями. Разница в ощущениях новобранца, отправляющегося в поездку на Дальний Восток, и его внутреннем состоянии через три года создает основу пьесы.

Забавные и трогательные моменты

Спектакль-монолог насыщен множеством забавных и трогательных историй из детства и юности героя. Он делится своим жизненным опытом таким образом, что каждый зритель может почувствовать, будто этот опыт был получен лично им.

Театральная атмосфера

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу юношеских переживаний и размышлений, которые знакомы каждому. Спектакль «Как я съел собаку» — это не только история о взрослении, но и возможность увидеть себя в отражении главного героя.

Следите за анонсами и приходите на спектакль, который оставит в вашей душе след и заставит вспомнить о собственном пути взросления.