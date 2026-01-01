Спектакль миниатюр Сергея Янковского

На сцене оживает магия театра: от искромётного юмора до абсурда и глубокого трагизма. Сергей Янковский приглашает вас прожить полный спектр эмоций — смех, слёзы, радость и грусть, чтобы почувствовать себя живым и по-настоящему вовлечённым в действие.

Классика и жизнь автора в миниатюрах

В основу спектакля легли как реальные события из жизни автора, так и произведения великих мастеров: стихи Рубцова, Маяковского, Гумилёва, рассказы Довлатова, Хармса и других. Эта уникальная комбинация сатирических и драматических миниатюр делает спектакль одновременно трогательным и вдохновляющим.

Жанр outoftheboxtheatre

Сергей Янковский ломает границы традиционного театра, делая зрителей активными участниками происходящего. Атмосфера легкости, тепла и искреннего вдохновения превращает каждый вечер в настоящий праздник.

Театр как праздник

«Я всегда стремлюсь сделать театр праздником для зрителя!» — слова Сергея Янковского лучше всего отражают суть его творчества. Этот спектакль — идеальная возможность устроить себе уютный вечер, наполненный живыми чувствами и настоящей театральной магией.

Не пропустите вечер вдохновения и настоящих эмоций!