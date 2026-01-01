Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Как я не стал взрослым
Билеты от 1700₽
Киноафиша Как я не стал взрослым

Спектакль Как я не стал взрослым

12+
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О спектакле

Ностальгическая комедия о жизни мужчин за 45

Представляем вашему вниманию новый спектакль «Как я не стал взрослым!» — продолжение творческого пути создателей легендарного моноспектакля «Иногда нам снятся старые собаки». Этот спектакль уже завоевал сердца зрителей в разных городах, получив широкое признание и массу положительных отзывов.

Сюжет спектакля рассказывает о мужчинах, перешагнувших порог 45 лет. Они не спешат взрослеть и относятся к жизни с юмором. В этом спектакле наглядно демонстрируются моменты, когда жизнь в самом своем обыденном виде способна вызывать смех и поднимать настроение. Главные герои умело смеются над собой, замечают абсурд повседневности и находят радость там, где другие давно её потеряли.

Комедия, полная ностальгических нот и иронии, становится отличным отражением как прошлого, так и настоящего. Режиссером спектакля выступил Андрей Кокоев, который уже завоевал уважение среди театральной публики своим уникальным подходом к повествованию.

В ролях

Зрители смогут увидеть на сцене Эльберда Агаева и самого Андрея Кокоева. Их игра наполнена неподдельными эмоциями и харизмой, что добавляет спектаклю особую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории о мужчинах, способных смеяться над собой и находить счастье в самых простых вещах. Приходите на спектакль «Как я не стал взрослым!» и разделите радость театра!

Режиссер
Андрей Кокоев
В ролях
Андрей Кокоев
Эльберд Агаев

Купить билет на спектакль Как я не стал взрослым

Помощь с билетами
Март
20 марта пятница
19:00
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
от 1700 ₽
В других городах
Март
21 марта суббота
19:00
Дом еврейской культуры ЕСОД Санкт-Петербург, Б.Разночинная, 25а
от 1700 ₽

В ближайшие дни

«Программа выпускного концерта»: Концерт школы-студии при ГААНТ им. Игоря Моисеева
0+
Танцевальный
«Программа выпускного концерта»: Концерт школы-студии при ГААНТ им. Игоря Моисеева
27 марта в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 2500 ₽
Стакан воды
16+
Комедия
Стакан воды
13 марта в 19:00 Et Cetera Александра Калягина
от 1000 ₽
Кукольный
Ревизор
20 мая в 19:00 Московский открытый театр кукол
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше