Ностальгическая комедия о жизни мужчин за 45

Представляем вашему вниманию новый спектакль «Как я не стал взрослым!» — продолжение творческого пути создателей легендарного моноспектакля «Иногда нам снятся старые собаки». Этот спектакль уже завоевал сердца зрителей в разных городах, получив широкое признание и массу положительных отзывов.

Сюжет спектакля рассказывает о мужчинах, перешагнувших порог 45 лет. Они не спешат взрослеть и относятся к жизни с юмором. В этом спектакле наглядно демонстрируются моменты, когда жизнь в самом своем обыденном виде способна вызывать смех и поднимать настроение. Главные герои умело смеются над собой, замечают абсурд повседневности и находят радость там, где другие давно её потеряли.

Комедия, полная ностальгических нот и иронии, становится отличным отражением как прошлого, так и настоящего. Режиссером спектакля выступил Андрей Кокоев, который уже завоевал уважение среди театральной публики своим уникальным подходом к повествованию.

В ролях

Зрители смогут увидеть на сцене Эльберда Агаева и самого Андрея Кокоева. Их игра наполнена неподдельными эмоциями и харизмой, что добавляет спектаклю особую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории о мужчинах, способных смеяться над собой и находить счастье в самых простых вещах. Приходите на спектакль «Как я не стал взрослым!» и разделите радость театра!