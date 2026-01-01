Оповещения от Киноафиши
Как я его лю/убила
Билеты от 0₽
Киноафиша Как я его лю/убила

Спектакль Как я его лю/убила

18+
Режиссер Сергей Болотин
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О спектакле

Хит-мюзикл в клубе «Высоцкий»

Приглашаем вас на откровенный сеанс групповой терапии в новом хит-мюзикле «Как я его лю/убила». Эта экспрессивная и острая история расскажет о модном женском психологе Котовском, его конкурентке и их клиентках, оказавшихся в ловушке токсичных отношений и несчастной любви.

Что вас ждет?

На сцене развернется интригующая драма о преступлении и наказании, о соперничестве за внимание и любовь, где все средства хороши. Мюзикл включает не только захватывающие сюжетные повороты, но и музыкальные номера, которые заставят вас подпевать и возвращаться к спектаклю снова и снова.

Музыка и тексты

В мюзикле звучат как российские, так и иностранные хиты, а также оригинальные композиции с текстами Сергея Болотина - автора сценария и режиссера шоу. Каждый номер станет ярким акцентом шоу, позволяя зрителям узнать себя и своих друзей в порой комичных, а порой серьезных ситуациях.

Для кого это шоу?

«Как я его лю/убила» понравится всем, кто ищет смешные и откровенные истории о любви и ревности. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории в Клубе «Высоцкий». Терапия, представленная на сцене, действительно работает!

Март
14 марта суббота
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1000 ₽
21 марта суббота
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
28 марта суббота
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1000 ₽

Фотографии

Как я его лю/убила Как я его лю/убила

