Как я была гадиной
Киноафиша Как я была гадиной

Спектакль Как я была гадиной

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
О концерте/спектакле

История нулевых для подростков и их родителей

Действие пьесы разворачивается в нулевых годах в старом санатории, куда отправляют на лечение четырех девочек-подростков. Главная героиня, Аля, ведет дневник, в котором детально вспоминает свое трудное детство. За ней вот-вот должна приехать мама и забрать ее домой, но Аля в ужасе от мысли снова вернуться в свою прежнюю жизнь. В поисках свободы она решает сбежать, и остальные девочки, узнав ее историю, готовы ей помочь.

Возрастные рекомендации и тематика

Спектакль будет интересен зрителям от 12 лет. Действующие лица — подростки 15–16 лет, которые обсуждают важные вопросы самоопределения и взаимоотношений с родителями, бабушками и взрослыми. Эта история затрагивает темы восприятия и поиска себя, что делает её актуальной для молодежной аудитории.

Режиссер и актерский состав

Режиссером спектакля выступает Оксана Погребняк. В ролях можно увидеть:

  • Арина Храмова
  • Татьяна Войс
  • Мария Василиади
  • Ольга Федорова
  • Алла Равна
  • Екатерина Косарева
  • Мария Коршунова
  • Елизавета Ермолаева
  • Анна Коплик
  • Ирина Семенова
  • Людмила Одиянкова
  • Наталья Боярёнок
  • Анна Ещенко
  • Елена Андреева
  • Алексей Иванов
  • Андрей Нечаев
  • Максим Сотников
  • Евгений Орешкин
  • Любовь Степанова
  • Анна Краснова
  • Ирина Веришко
  • Пелагея Растопчина
  • Ольга Худяева
  • Екатерина Кравчук
  • Мария Царева

О авторе

Алена Синица — писатель, поэт и драматург, а также автор-исполнитель. Она является участником сборника Всероссийского форума гражданской поэзии «Часовые памяти», победителем Филатовской премии (2016) в номинации «Поэзия» и лауреатом всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри». Также она дипломант областной литературной премии имени Роберта Рождественского (2017) и финалист всероссийского конкурса драматургии «Цех драматургов». Алена активно участвует в Московском театре поэтов и является режиссером перформанса, посвященного Сергею Курехину.

 

Режиссер
Оксана Погребняк
В ролях
Арина Храмова
Татьяна Войс
Мария Василиади
Ольга Федорова
Алла Равна

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
Фотографии

Как я была гадиной Как я была гадиной Как я была гадиной Как я была гадиной Как я была гадиной Как я была гадиной Как я была гадиной Как я была гадиной Как я была гадиной

