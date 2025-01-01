Спектакль Как я была гадиной

История нулевых для подростков и их родителей

Действие пьесы разворачивается в нулевых годах в старом санатории, куда отправляют на лечение четырех девочек-подростков. Главная героиня, Аля, ведет дневник, в котором детально вспоминает свое трудное детство. За ней вот-вот должна приехать мама и забрать ее домой, но Аля в ужасе от мысли снова вернуться в свою прежнюю жизнь. В поисках свободы она решает сбежать, и остальные девочки, узнав ее историю, готовы ей помочь.

Возрастные рекомендации и тематика

Спектакль будет интересен зрителям от 12 лет. Действующие лица — подростки 15–16 лет, которые обсуждают важные вопросы самоопределения и взаимоотношений с родителями, бабушками и взрослыми. Эта история затрагивает темы восприятия и поиска себя, что делает её актуальной для молодежной аудитории.

Режиссер и актерский состав

Режиссером спектакля выступает Оксана Погребняк. В ролях можно увидеть:

Арина Храмова

Татьяна Войс

Мария Василиади

Ольга Федорова

Алла Равна

Екатерина Косарева

Мария Коршунова

Елизавета Ермолаева

Анна Коплик

Ирина Семенова

Людмила Одиянкова

Наталья Боярёнок

Анна Ещенко

Елена Андреева

Алексей Иванов

Андрей Нечаев

Максим Сотников

Евгений Орешкин

Любовь Степанова

Анна Краснова

Ирина Веришко

Пелагея Растопчина

Ольга Худяева

Екатерина Кравчук

Мария Царева

О авторе

Алена Синица — писатель, поэт и драматург, а также автор-исполнитель. Она является участником сборника Всероссийского форума гражданской поэзии «Часовые памяти», победителем Филатовской премии (2016) в номинации «Поэзия» и лауреатом всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри». Также она дипломант областной литературной премии имени Роберта Рождественского (2017) и финалист всероссийского конкурса драматургии «Цех драматургов». Алена активно участвует в Московском театре поэтов и является режиссером перформанса, посвященного Сергею Курехину.