Спектакль Как я была гадиной

Действие пьесы разворачивается в нулевых годах в старом санатории, куда отправляют на лечение четырех девочек-подростков. Главная героиня, Аля, ведет дневник, в котором детально вспоминает свое трудное детство. За ней вот-вот должна приехать мама и забрать ее домой, но Аля в ужасе от мысли снова вернуться в свою прежнюю жизнь. В поисках свободы она решает сбежать, и остальные девочки, узнав ее историю, готовы ей помочь.
Спектакль будет интересен зрителям от 12 лет. Действующие лица — подростки 15–16 лет, которые обсуждают важные вопросы самоопределения и взаимоотношений с родителями, бабушками и взрослыми. Эта история затрагивает темы восприятия и поиска себя, что делает её актуальной для молодежной аудитории.
Режиссером спектакля выступает Оксана Погребняк. В ролях можно увидеть:
Алена Синица — писатель, поэт и драматург, а также автор-исполнитель. Она является участником сборника Всероссийского форума гражданской поэзии «Часовые памяти», победителем Филатовской премии (2016) в номинации «Поэзия» и лауреатом всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри». Также она дипломант областной литературной премии имени Роберта Рождественского (2017) и финалист всероссийского конкурса драматургии «Цех драматургов». Алена активно участвует в Московском театре поэтов и является режиссером перформанса, посвященного Сергею Курехину.