Спектакль «Как я был московским актером» в Театре.doc

Третье событие программы памяти фестиваля автофикшна «Я-ТЕАТР» - спектакль «Как я был московским актером», который пройдет в Зале на втором «DOC на Лесной». Это программа посвящена спектаклям, которые, к сожалению, остались малозаметными на фоне театральных процессов, не получив должного проката и критического внимания, но обладающими высокой художественной ценностью.

О программе памяти

Идея программы заключается в перераспределении внимания к таким спектаклям и выходе за пределы сложившейся театральной иерархии. Это особенно актуально для автофикшна, понятие о котором только начинает формироваться в театральном пространстве России.

История спектакля

«Как я был московским актером» представляет собой дань памяти мигрантскому балету «Шпатель», который был поставлен в 2016 году в Театре.doc. Хореограф и артист Аман Караматдинов, родом из суверенной республики Каракалпакстан, рассказывал историю своей жизни через танец. Это был одноактный балет из шести танцев, отражающий жизнь обычного трудового мигранта, его проблемы, мечты и маленькие победы.

Спектакль «Шпатель» был сыгран всего около десяти раз, и о нем осталось немного материалов. Тем не менее, его имя можно найти в подборках «лучший спектакль сезона» и обзорных статьях о экспериментальном театре. Однако рецензий и подробных описаний структуры спектакля не сохранилось, что подчеркивает необходимость обсуждения темы мигрантов в театре.

Возвращение к памяти

На предстоящем перформансе мы вернемся к событиям 2016 года и проследим судьбы авторов спектакля до сегодняшнего дня. Руслан Маликов, Аман Караматдинов и Сева Лисовский вновь объединят усилия, чтобы обсудить вопросы памяти, опыта, театра и реальности. Это будет уникальное событие, сочетание театра, критики, теплого общения, спектакля и жизнетворческой практики. И, конечно, не обойдется без танцев.

