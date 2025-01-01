Меню
Как волк к лисе в гости ходил
Киноафиша Как волк к лисе в гости ходил

Спектакль Как волк к лисе в гости ходил

6+
Режиссер Мурат Калов
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль для детей «Как волк к лисе в гости ходил»

Государственная филармония для детей и молодежи рада представить новый музыкальный спектакль «Как волк к лисе в гости ходил». Это удивительное представление перенесет зрителей в мир русских народных сказок, где волк и лиса предстанут в ярком, запоминающемся образе.

Необычные персонажи

В нашем спектакле волк и лиса обладают индивидуальными чертами и взглядами на жизнь в лесу. Лиса умеет вести хозяйство и позаботиться о своем благополучии, тогда как волк забросил свою ветхую избенку и потерял интерес к обычной жизни. Их противоречия и разные подходы к бытию открывают перед зрителями важные человеческие качества.

Искусство на сцене

На сцене вы увидите великолепные выступления артистов драматической труппы Государственной филармонии для детей и молодежи — Юлию Зоркину и Леонида Вахонина. Их мастерство и харизма подарят вам незабываемые моменты и помогут лучше понять главных героев.

Что вас ждет

Спектакль не только развлекает, но и затрагивает важные темы о дружбе, разногласиях и умении находить компромисс. Это возможность увидеть знакомых с детства персонажей в новом свете и насладиться увлекательной музыкой, которая дополнит атмосферу сказки.

Не упустите шанс стать частью этой яркой истории! Мы ждем вас на нашем спектакле!

В других городах
Февраль
14 февраля суббота
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 400 ₽

