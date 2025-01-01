Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как важно быть серьёзным
Киноафиша Как важно быть серьёзным

Спектакль Как важно быть серьёзным

Продолжительность 2 часа

О спектакле

Спектакль «Как важно быть серьёзным» в Алматы

Алматы приглашает зрителей на удивительный английский фарс в двух действиях по пьесе величайшего Оскара Уайльда, которого считают «принцем парадоксов» и «королём английского юмора». Это произведение представляет собой яркое смешение остроумных каламбуров, абсурда и ленивой грации.

Суть спектакля

Пьеса была задумана как лёгкая и забавная безделица, наполненная нелепыми совпадениями и блестящими репликами. Поверхностный юмор Уайльда и виртуозная игра слов создают уникальную атмосферу, которая захватывает с первой минуты.

Тематика и стиль

Спектакль отражает человеческие условности через призму фарсового и гротескного мира. Неповторимый английский колорит и искромётный юмор проникают в каждую сцену, открывая возможность насмешки над вечными нравами общества, которые, несмотря на прошедшие полтора столетия, остались неизменными.

Ключевой вопрос

В центре сюжета оказывается важный философский вопрос: как не прогадать, делая ставки на бирже судьбы? И зрители, безусловно, найдут в этом интересное отражение своих собственных жизней.

Не упустите шанс увидеть этот яркий спектакль и насладиться выдающимся английским юмором в исполнении талантливых актёров!

Режиссер
Игорь Ермашов
В ролях
Евгений Дубовик
Артем Селезнев
Владимир Крылов

Купить билет на спектакль Как важно быть серьёзным

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
12 декабря пятница
19:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽
16 января пятница
19:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Новогодний переполох
Детский Детские елки Интерактивный
Новогодний переполох
4 января в 12:30 Тотальный театр
от 4500 ₽
Шесть блюд из одной курицы
Комедия
Шесть блюд из одной курицы
25 января в 18:00 Дворец Школьников
от 3000 ₽
Новогодний переполох
Детский Детские елки Интерактивный
Новогодний переполох
26 декабря в 16:30 Тотальный театр
от 4500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше