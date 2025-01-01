Меню
Спектакль Как вам это понравится?

Постановка

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль «Как вам это понравится?» — новый взгляд на Шекспира

Спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Как вам это понравится?» станет ярким событием театральной жизни. Режиссёр Юрий Муравицкий, известный своими яркими и необычными постановками, привнесет в эту классическую комедию новую энергию и свежий взгляд. Перевод пьесы выполнен талантливой Татьяной Щепкиной-Куперник.

Сюжет и эмоции

Главные герои спектакля скрываются в Арденском лесу от герцога Фредерика, переживая радость любви, разлуки и увлекательные встречи. Несмотря на то, что «Как вам это понравится?» — не самая известная комедия Шекспира, один из её монологов стал культовым: «Весь мир — театр, в нём женщины, мужчины — все актёры». Эта фраза наглядно отображает суть произведения, где любовь и счастье становятся главными темами.

Мнения режиссёра

По словам Юрия Муравицкого, спектакль — это исследование безудержного стремления человека к счастью. «Наша главная амбиция — достичь восторга», — говорит он. Режиссёр объединяет два мощных эстетических явления — шекспировский театр елизаветинской эпохи и панк-культуру, при этом на сцене преимущественно играют молодые актёры. Их энергия и желание экспериментировать позволяют создать уникальную атмосферу.

Театральный эксперимент

Постановка сочетает в себе элементы игры и реальности, создавая ощущение, будто зрители находятся в «театре представления». «Игра в игре, сон во сне — мы стремимся нащупать клубок реальности и вымысла», — добавляет режиссёр. Несмотря на вызовы, связанные с интерпретацией барочной комедии в современном контексте, команда уверенна в успехе спектакля.

«Как вам это понравится?» — это не просто спектакль, а возможность увидеть Шекспира в новом свете, наполненном драйвом, юмором и свежими эмоциями. Событие будет интересно как театральным зрителям, так и поклонникам великого Барда.

Режиссер
Юрий Муравицкий
В ролях
Сергей Медведев
Сергей Медведев
Дмитрий Сумин
Дмитрий Сумин
Юлия Витрук
Юлия Витрук
Александр Поршин
Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов

Купить билет на спектакль Как вам это понравится?

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 500 ₽
5 января понедельник
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 500 ₽

Фотографии

Фотографии

