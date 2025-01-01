Спектакль «Как вам это понравится?» — новый взгляд на Шекспира

Спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Как вам это понравится?» станет ярким событием театральной жизни. Режиссёр Юрий Муравицкий, известный своими яркими и необычными постановками, привнесет в эту классическую комедию новую энергию и свежий взгляд. Перевод пьесы выполнен талантливой Татьяной Щепкиной-Куперник.

Сюжет и эмоции

Главные герои спектакля скрываются в Арденском лесу от герцога Фредерика, переживая радость любви, разлуки и увлекательные встречи. Несмотря на то, что «Как вам это понравится?» — не самая известная комедия Шекспира, один из её монологов стал культовым: «Весь мир — театр, в нём женщины, мужчины — все актёры». Эта фраза наглядно отображает суть произведения, где любовь и счастье становятся главными темами.

Мнения режиссёра

По словам Юрия Муравицкого, спектакль — это исследование безудержного стремления человека к счастью. «Наша главная амбиция — достичь восторга», — говорит он. Режиссёр объединяет два мощных эстетических явления — шекспировский театр елизаветинской эпохи и панк-культуру, при этом на сцене преимущественно играют молодые актёры. Их энергия и желание экспериментировать позволяют создать уникальную атмосферу.

Театральный эксперимент

Постановка сочетает в себе элементы игры и реальности, создавая ощущение, будто зрители находятся в «театре представления». «Игра в игре, сон во сне — мы стремимся нащупать клубок реальности и вымысла», — добавляет режиссёр. Несмотря на вызовы, связанные с интерпретацией барочной комедии в современном контексте, команда уверенна в успехе спектакля.

«Как вам это понравится?» — это не просто спектакль, а возможность увидеть Шекспира в новом свете, наполненном драйвом, юмором и свежими эмоциями. Событие будет интересно как театральным зрителям, так и поклонникам великого Барда.