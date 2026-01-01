Создайте свой собственный фильм среди дикой природы Сибири

Каждый из нас возвращается домой из поездок с яркими эмоциями, впечатлениями и множеством фотографий. А что, если превратить эти моменты в уникальное произведение искусства? У нас есть отличное предложение для вас!

Сплав по реке Мана

Приглашаем вас на сплав по легендарной реке Мана — настоящая авантюра, полная новых открытий! В программе:

Остановки на живописных берегах для фотосессий и незабываемых моментов.

Небольшой поход на Манскую петлю.

Вечерние развлечения: баня, костёр, песни под гитару и дискотека под звёздами Сибири.

Уникальная возможность

Вы сможете стать режиссёрами, актёрами, операторами или продюсерами своего личного фильма. Превратите ваши приключения в яркое повествование, которое останется с вами навсегда. Этот сплав — это шанс создать свой собственный фильм!

Наши тренеры

Вашими наставниками станут:

Сергей Цуцков — актёр театра и кино, режиссёр и автор уникального актёрского курса «Давай поиграем». Его мастер-классы помогут вам открыть мир театра и творческого самовыражения.

— актёр театра и кино, режиссёр и автор уникального актёрского курса «Давай поиграем». Его мастер-классы помогут вам открыть мир театра и творческого самовыражения. Павел Фридрих — тренер и телесный терапевт, автор системы «Живи легко». Его подходы в психосоматике и движения создадут уникальную атмосферу на нашем мероприятии.

Подробности мероприятия

Когда: с 12 по 14 июня 2026 года

с 12 по 14 июня 2026 года Где: река Мана (старт у посёлка Береть)

река Мана (старт у посёлка Береть) Стоимость (всё включено): 16 000 ₽

Присоединяйтесь к нашему интернет-проекту и создавайте свои собственные фильмы — это намного интереснее, чем смотреть чужие истории!

Скидки: Муж + жена - 10% каждому. За привлечение друга/подруги - 10% за каждого.