Каждый из нас возвращается домой из поездок с яркими эмоциями, впечатлениями и множеством фотографий. А что, если превратить эти моменты в уникальное произведение искусства? У нас есть отличное предложение для вас!
Приглашаем вас на сплав по легендарной реке Мана — настоящая авантюра, полная новых открытий! В программе:
Вы сможете стать режиссёрами, актёрами, операторами или продюсерами своего личного фильма. Превратите ваши приключения в яркое повествование, которое останется с вами навсегда. Этот сплав — это шанс создать свой собственный фильм!
Вашими наставниками станут:
Присоединяйтесь к нашему интернет-проекту и создавайте свои собственные фильмы — это намного интереснее, чем смотреть чужие истории!
Скидки: Муж + жена - 10% каждому. За привлечение друга/подруги - 10% за каждого.