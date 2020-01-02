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Как убийственно мы любим
Киноафиша Как убийственно мы любим

Спектакль Как убийственно мы любим

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Как убийственно мы любим» — спектакль по мотивам рассказов Ивана Бунина в ДК Железнодорожников

Приглашаем вас на увлекательную драму, в которой исследуется сложная природа женственности. В каждой женщине заложено нечто особенное — «ведьминское» начало, сосуществующее с высокими чувствами и жертвенностью. Роковая женщина, искусительница и обольстительница — она одновременно дар и наказание.

Сила женского обаяния

Сила такой женщины неодолима. Она сводит мужчин с ума, заставляя терять голову и порой даже впадать в безумие. Перед зрителем развернется целая галерея психологических женских портретов, основанных на произведениях Ивана Бунина.

Литературная основа спектакля

Спектакль включает в себя отдельные рассказы из цикла «Темные аллеи» и рассказа «Легкое дыхание». Эти легкие и интригующие, чувственные и мрачные истории рассказывают о порой удивительных стечениях обстоятельств и непредсказуемой жизни.

Почему стоит посетить спектакль?

Каждый рассказ насыщен глубокими эмоциями и отражает тонкие нюансы человеческих отношений. Это не просто спектакль, а впечатляющее погружение в мир женских переживаний, где каждое действие и слово пронизаны смыслом.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о природе любви и женственности!

Режиссер
Алексей Истомин
В ролях
Евгения Любимова
Олеся Бойко
Марина Краш
Виталий Михалев
Даниил Воронин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1000 ₽

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