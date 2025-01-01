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Как Степан Грищенко за горилкой ходил
Киноафиша Как Степан Грищенко за горилкой ходил

Спектакль Как Степан Грищенко за горилкой ходил

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Кубанский вестерн в Краснодарском театре драмы им. Горького

Кубанский вестерн – это уникальное сочетание традиционного западного жанра и казачьей культуры. В спектакле «Как Степан Грищенко за горилкой ходил» ковбойская шляпа уступает место папахе, а салун – духану. На сцене развернется настоящая драма, полная любви и неверия, стрельбы и проклятий, предательства и раскаяния.

Казачья жизнь на сцене

В казачьей станице страсти кипят нешуточные. Страшное и смешное переплетаются в затейливый узор, напоминающий разноцветные нити в рукодельном коврике. Спектакль дает возможность зрителям погрузиться в атмосферу кубанской жизни, где почти забытый казачий диалект – кубанская балачка – зазвучит с новой силой.

Литературные корни

Екатеринодарский прозаик Николай Канивецкий восхищался красотой звучания кубанской балачки и придавал ей поэтическую силу. Его произведения наполнены живым языком, способным передать все оттенки казачьей жизни. В спектакле можно услышать фразы, такие как: И кто цю прокляту горилку выдумав, клята его маты, що за ней православны люди пропадают?

Конфликты и противоречия

Что может нарушить мирное течение казачьей жизни? Грозное начальство, женское коварство и нечистая сила. Однако характер у казака сильный, а сердце – доброе. Именно поэтому вероломство уступает благородству, зависть – совести, а гнев – прощению.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который подарит вам незабываемые эмоции и позволит заглянуть в богатый мир казачьей культуры.

Режиссер
Ирина Васильева
В ролях
Виталий Стеблецов
Михаил Золотарев
Егор Любарец
Филипп Душин
Евгений Женихов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 1300 ₽

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