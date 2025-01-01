Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как стать настоящим львом?
Киноафиша Как стать настоящим львом?

Спектакль Как стать настоящим львом?

6+
Режиссер Роман Гаянов
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Очкарик Герберт»: противостояние хищника и вегетарианца

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Очкарик Герберт», который расскажет о приключениях необычного подростка. Герберт — самый обыкновенный львенок, который предпочитает собирать марки, читать книги и не есть мясо. Однако его отец, настоящий хищник, крайне недоволен выбором сына.

Семейные конфликты и поиски себя

Спектакль поднимает важные вопросы о семейных отношениях и принятии себя. Как ужиться в одной семье отцу-хищнику, который привык решать проблемы с помощью силы, и его «непутевому» сыну, для которого любое насилие является отвратительным?

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль вдохновлен популярной книгой для детей, которая затрагивает темы дружбы и самопринятия.
  • Режиссером постановки стал известный театральный деятель, чьи работы получили множество наград.
  • В спектакле используются яркие костюмы и оригинальные декорации, создающие атмосферу сказочного мира.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и поучительную историю, которая заставит задуматься о важности понимания и поддержки в семье!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше