Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Очкарик Герберт», который расскажет о приключениях необычного подростка. Герберт — самый обыкновенный львенок, который предпочитает собирать марки, читать книги и не есть мясо. Однако его отец, настоящий хищник, крайне недоволен выбором сына.
Спектакль поднимает важные вопросы о семейных отношениях и принятии себя. Как ужиться в одной семье отцу-хищнику, который привык решать проблемы с помощью силы, и его «непутевому» сыну, для которого любое насилие является отвратительным?
Не упустите возможность увидеть эту трогательную и поучительную историю, которая заставит задуматься о важности понимания и поддержки в семье!