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Как стать Мэрилин Монро
Билеты от 400₽
Киноафиша Как стать Мэрилин Монро

Спектакль Как стать Мэрилин Монро

Постановка
Событие 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль о Мэрилин Монро: Путешествие в мир любви и страсти

«Мэрилин Монро!» — это не просто имя, а символ красоты, женственности и страсти. За этим именем скрывается целая вселенная эмоций: нежность, счастье, радость и, конечно же, любовь. Этот спектакль приглашает вас в увлекательное путешествие по тропам, где каждый сможет найти свою собственную истину о любви.

Что вас ждет?

Как стать красивой? Как открыть в себе женственность и страсть, подобно легендарной Мэрилин? Ответы на эти вопросы ждут вас в нашем спектакле. Мы приглашаем вас заглянуть в мир, где каждый сможет задать себе важные вопросы о своих желаниях и мечтах.

Приготовьтесь к открытию!

Но будьте готовы: не все будет так просто. Этот спектакль — не только о красоте и успехе, но и о внутреннем пути, который каждый из нас должен пройти. Приходите, если не боитесь заглянуть в глубину своих желаний и стремлений.

Когда и где?

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события. Ждем вас на спектакле, который станет для вас настоящим откровением!

Режиссер
Даниил Коробейников
В ролях
Ольга Бек-Булатова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
18:00 от 600 ₽
28 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
18:00 от 400 ₽
31 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
18:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

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8 ноября в 19:00 Театр Сатиры
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27 сентября в 19:00 Театр на Мельникова
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