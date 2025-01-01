Спектакль Как спасали Новый год

Десткий новогодний спектакль в санкт петербурге Есть у Деда Мороза со Снегурочкой Новогодние подарки. Целый мешок... Большой мешок. И спешат они по зимнему лесу на Новогодний праздник, куда пригласили всех обитателей леса, детей и их родителей, дедушек и бабушек.

Всех ли бабуличек они пригласили? Не забыл ли дедушка Мороз и Снегурочка одну Бабушку — очень важную и опасную Бабушку с помощниками-бездельниками.

Забыли или приглашение в дороге затерялось, это нам не ведомо, но обиделась Баба Яга сильно. Беду затевает, чёрной завистью завидует подаркам новогодним.

Любит она мандаринки, апельсинки, шоколадки-мармеладки. И решила Баба Яга с товарищами колдовством да хитростью мешок с Новогодними подарками отобрать, чтобы праздник новогодний испортить!

Но в борьбу с ней вступает, кто бы вы думали? Ни за что не догадаетесь... Заяц.

Обычный — беленький, пушистенький Зайчик. С виду трусоват, а на деле посмотрим кто кого?!

История полна приключений: волшебные полёты, погони, бокс, карате...

Спектакль рекомендован для просмотра взрослым и детям от 4 до 12 лет.

Продолжительность: 50 минут