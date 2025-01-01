Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог
Билеты от 800₽
Киноафиша Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог

Спектакль Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог

Постановка
Поколение 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог»

Музыкальная сказка «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог» — это уникальное театральное произведение, в котором органично переплетаются мотивы различных известных сказок и фильмов. Главные герои знакомы многим зрителям с детства: лукавый царь Еремей, его красавица-дочь Дарья, храбрый солдат Иван, интриган Думный Дьяк, заколдованная Лесная Царица и, конечно, Соловей-разбойник — не злодей, а утончённый романтик, вынужденный заниматься грабежами.

Знакомые мотивы и образы

Спектакль вызывает ассоциации со старыми добрыми фильмами, такими как «Иван да Марья» Бориса Рыцарева и «Варвара краса, длинная коса» Александра Роу, а также с известной сказкой о Царевне-лягушке. Эти произведения, как и «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог», полны волшебства и увлекательных приключений.

Музыка от Евгения Птичкина

В спектакле звучат произведения композитора Евгения Птичкина, известного своим необыкновенным мелодическим даром. Птичкин — автор музыки к таким фильмам, как «Алиса в стране чудес», «Два капитана» и «Остров сокровищ». Его творчество включает более 70 произведений, среди которых оратории, хоры, оперы, музыкальные комедии и оперетты.

Наследие композитора

Народный артист России Евгений Птичкин занимает важное место в истории музыки, его работы отражают лучшие годы музыкального сочинительства в нашей стране. Композитор прекрасно умел писать для детей и создавал музыку, которая способна вдохновить и развлекать зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и музыки, посетив спектакль «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог»!

Режиссер
Геннадий Чихачев
В ролях
Наталья Осипова
Константин Скрипалев
Сергей Смолин
Владлен Михалков
Вячеслав Амосов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
17:00 от 800 ₽
26 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽
15 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Шинель
18+
Драма
Шинель
27 августа в 20:00 Пространство «Внутри»
от 7000 ₽
Как важно быть серьезным
16+
Комедия
Как важно быть серьезным
4 ноября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
Воин и дева
18+
Драма
Воин и дева
9 октября в 20:00 Дом Высоцкого на Таганке
от 1150 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше