Как солдат Робина Гуда спас
Билеты от 500₽
Киноафиша Как солдат Робина Гуда спас

Спектакль Как солдат Робина Гуда спас

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения в одном царстве: про веселого солдата и волшебного Кондрата

В одном далеком царстве жил Царь, который правил своим благополучным государством. Двор Царя процветал, амбары были полны зерна, а его войско отличалось силой и отвагой. Но как это часто бывает, время незаметно унесло молодость и силу — войско состарилось, а сам Царь стал немощным.

Неожиданно на родную землю обрушилась беда: в лесу объявилась нечисть, которая начала творить бесчинства. Она запугала всех зверей, разгоняла грибников, а самого Царя довела почти до смерти. В такой непростой ситуации царские вельможи принялись думать, как решить возникшую проблему. Кто сможет победить злодеяние лесного чудовища? Может, это будет рыцарь из далекой страны, или могучий богатырь? Или, возможно, смелый солдат, готовый на подвиги?

Лесным жителям предстоит объединиться, чтобы сразиться с Бабой-Ягой, грозным Брёхом и его свитой. В этом удивительном сюжете зрители увидят, как важно сотрудничество и отвага в борьбе со злом.

Спектакль основан на пьесе Геннадия Панина и обещает быть ярким и веселым зрелищем, полным неожиданных поворотов и колоритных персонажей.

Не упустите возможность погрузиться в мир приключений, дружбы и смелости, а также насладиться искусством театра на сцене!

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Даниил Люосев
Антон Парамонов
Светлана Американцева
Марина Мещерякова
Дмитрий Колыго

Ноябрь
15 ноября суббота
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 500 ₽

