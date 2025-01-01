Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Как Снежинка познакомилась с Новым годом (малышник)
Билеты от 800₽
Киноафиша Как Снежинка познакомилась с Новым годом (малышник)

Спектакль Как Снежинка познакомилась с Новым годом (малышник)

Постановка
Театр марионеток 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сказка о чудесах и волшебстве Нового года для самых маленьких

История погружает маленьких зрителей в атмосферу новогоднего волшебства, рассказывая о том, что такое Новый год и кто является главным героем этого зимнего праздника.

Уроки послушания и важность семьи
Сказка подчеркивает, почему так важно слушаться маму и папу в течение года, и как это влияет на настоящее волшебство, происходящее в новогоднюю ночь.

Интерактивное представление для малышей
Маленькие зрители станут активными участниками сказки, взаимодействуя с любимыми героями, что не даст им скучать и подарит настоящее новогоднее чудо.

Купить билет на спектакль Как Снежинка познакомилась с Новым годом (малышник)

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря пятница
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 800 ₽
20 декабря суббота
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
22 декабря понедельник
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
23 декабря вторник
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
25 декабря четверг
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
26 декабря пятница
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
17:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
10:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽

Фотографии

Как Снежинка познакомилась с Новым годом (малышник)

В ближайшие дни

Отцы и сыновья
16+
Драма
Отцы и сыновья
22 октября в 19:00 Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке
от 1600 ₽
Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
21 марта в 12:15 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Богатыри
6+
Детский
Богатыри
2 ноября в 17:00 Театр на Цветном
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше