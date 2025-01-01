Спектакль Как Снежинка познакомилась с Новым годом (малышник)

История погружает маленьких зрителей в атмосферу новогоднего волшебства, рассказывая о том, что такое Новый год и кто является главным героем этого зимнего праздника.
Уроки послушания и важность семьи
Сказка подчеркивает, почему так важно слушаться маму и папу в течение года, и как это влияет на настоящее волшебство, происходящее в новогоднюю ночь.
Интерактивное представление для малышей
Маленькие зрители станут активными участниками сказки, взаимодействуя с любимыми героями, что не даст им скучать и подарит настоящее новогоднее чудо.