Новогодний кукольный спектакль в театре «Бродячая собачка»

Приглашаем вас на увлекательное новогоднее приключение, в котором оживают куклы и фантазии. Этот классический кукольный спектакль, использующий ширму-трансформер и тростевые куклы, погружает зрителей в атмосферу зимнего волшебства и новогодних чудес.

Режиссура и художник

Режиссер-постановщик спектакля — Альфия Абдулина, известная своим умением создавать яркие и эмоциональные постановки. Художник-постановщик Дарья Пивоварова привнесет в спектакль удивительные декорации, которые оживят сказочный мир.

Музыка и атмосфера

Композитор Артур Варквасов создал оригинальное музыкальное сопровождение, которое наполнит каждый момент спектакля атмосферой праздника и волшебства.

Спектакль для всей семьи

«Как снеговик за елкой ходил» — это история, которая будет интересна и детям, и взрослым. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами вы попадете в новогоднюю сказку, где не только происходит много чудес, но и весело, и забавно.

Подарите себе и своим близким яркое новогоднее настроение с театром «Бродячая собачка»!