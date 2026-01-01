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Как Снеговик солнышко искал
Киноафиша Как Снеговик солнышко искал

Спектакль Как Снеговик солнышко искал

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О спектакле

Сказка о приключениях Снеговичка

Эта добрая и трогательная сказка уже была поставлена во многих государственных театрах России. История повествует о любознательном Снеговичке, который отправляется в путешествие по зимнему лесу, стремясь найти Солнышко. Наш герой ещё не знает, что это яркое светило может быть для него опасным.

Путешествие и испытания

По пути Снеговичок сталкивается с множеством трудностей и даже встречает голодного Волка, с которым ему предстоит сразиться. Но главная ценность этой истории — её послание о настоящей дружбе, которая способна преодолеть любые преграды.

Для родителей — вход свободный

Не упустите шанс посетить этот добрый спектакль вместе с детьми.

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