Спектакль Как снеговик Новый год спасал

Сказочный мюзикл «Как Снеговик Новый год спасал»

Приглашаем вас на весёлый и зрелищный мюзикл, который станет настоящим событием для всей семьи. «Как Снеговик Новый год спасал» — это остросюжетный спектакль, в котором каждый зритель, большой и маленький, сможет стать частью новогодних приключений.

Сюжет

Коварная Кикимора похитила Новый Год! Если герои не успеют его спасти до полуночи, то время остановится, и наступление нового года будет под угрозой. Дед Мороз и Снегурочка исчезнут, а миром начнет править злая Кикимора. Но на страже Добра стоят Снегурочка и её верный друг Снеговик Морковкин! Вместе с детьми они отправятся в захватывающее путешествие сквозь сказочный лес, встретят Машу Топтыжкину, пройдут испытания от Лесных Троллей и увидят Лесного Царя. Их главная задача — победить Кикимору и спасти Новый год!

Атмосфера праздника

Спектакль наполнен вращающимися яркими декорациями, красивыми костюмами, музыкальными номерами, песнями, танцами и эффектными фокусами. Всё это создаст атмосферу веселья и чудесного новогоднего настроения, подарив зрителям ощущение радости и настоящего новогоднего чуда!

Дополнительная информация

Для родителей вход бесплатный! Также на месте будут доступны сладкие новогодние подарки. Не упустите возможность стать свидетелем этого удивительного спектакля!