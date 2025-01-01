Меню
Как снеговик Новый год спасал
Билеты от 2000₽
Киноафиша Как снеговик Новый год спасал

Спектакль Как снеговик Новый год спасал

0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Сказочный мюзикл «Как Снеговик Новый год спасал»

Приглашаем вас на весёлый и зрелищный мюзикл, который станет настоящим событием для всей семьи. «Как Снеговик Новый год спасал» — это остросюжетный спектакль, в котором каждый зритель, большой и маленький, сможет стать частью новогодних приключений.

Сюжет

Коварная Кикимора похитила Новый Год! Если герои не успеют его спасти до полуночи, то время остановится, и наступление нового года будет под угрозой. Дед Мороз и Снегурочка исчезнут, а миром начнет править злая Кикимора. Но на страже Добра стоят Снегурочка и её верный друг Снеговик Морковкин! Вместе с детьми они отправятся в захватывающее путешествие сквозь сказочный лес, встретят Машу Топтыжкину, пройдут испытания от Лесных Троллей и увидят Лесного Царя. Их главная задача — победить Кикимору и спасти Новый год!

Атмосфера праздника

Спектакль наполнен вращающимися яркими декорациями, красивыми костюмами, музыкальными номерами, песнями, танцами и эффектными фокусами. Всё это создаст атмосферу веселья и чудесного новогоднего настроения, подарив зрителям ощущение радости и настоящего новогоднего чуда!

Дополнительная информация

Для родителей вход бесплатный! Также на месте будут доступны сладкие новогодние подарки. Не упустите возможность стать свидетелем этого удивительного спектакля!

Январь
2 января пятница
11:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽
13:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽
13:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽

