Как скрипка и король подружились

Интерактивный концерт для детей в «Открытом пространстве»

Представляем вашему вниманию цикл интерактивных спектаклей-концертов «Истории музыкального королевства». В этом увлекательном проекте юные зрители смогут погрузиться в мир классической музыки и стать настоящими участниками музыкального приключения!

Сказка о народной скрипке

Ах, как не просто быть представленной королю! Но народной скрипке удалось все — попасть во дворец, удивить самого короля и стать настоящей королевой. На этих концертах прозвучит музыка таких великих композиторов, как Люлли, Вивальди, Брамс, Дворжак, Барток и Штраус.

Классика для непосед

Концерты-занятия из цикла «Классика непоседам» нацелены на развитие воображения и слухового внимания у детей. В интерактивной форме юные слушатели познакомятся с музыкальными инструментами и жанрами, а также примут непосредственное участие в концертах. Отбивая ритм, подпевая и разгадывая музыкальные загадки, дети учатся быть внимательными и сосредоточенными, творческими и активными.

Увлекательные музыкальные сказки

Восприятию классической музыки помогут сказки, которые создадут увлекательный и захватывающий сюжет. Автор музыкальных сказок и ведущая, музыковед Лариса Ефимова, эмоционально и увлекательно представит музыкальные произведения и инструменты, приоткроет тайны музыки.

Заслуженные исполнители

В концертах примут участие солисты ведущих музыкальных коллективов Санкт-Петербурга — оркестров Капеллы, Мариинского и Михайловского театров. Это уникальная возможность для детей не только услышать, но и увидеть живое исполнение классической музыки в интерактивной обстановке.

Не упустите шанс подарить вашему ребенку незабываемые эмоции и погрузить его в мир музыки!