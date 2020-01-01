Спектакль Как проучили Гремучего змея

Новая сказка для всей семьи

В этом сезоне театр рад представить новую постановку. В центре сюжета – жизнь воронов, поселившихся в новом гнезде рядом с Гремучим Змеем. Как известно, вороньи яйца – это лучшее лакомство для многих существ, и наши герои сталкиваются с важной задачей: как сохранить свое потомство в сложной ситуации.

Мораль истории

Сказка, как и положено, не только развлекает, но и несет глубокий смысл. Мораль этой истории проста, но актуальна: «Не один ведь на свете живешь – думай, прежде чем сотворить зло, ведь оно имеет особенность возвращаться бумерангом». Это напоминание о важности взаимопомощи и ответственности в обществе.

Команда постановки

Художественный руководитель спектакля – заслуженный артист РФ Альберт Авходеев. Режиссеры Андрей Селиверстов и Владимир Степаненко с любовью и вниманием подходят к каждой детали, создавая уникальную атмосферу для зрителей. Они стремятся сделать постановку увлекательной и запоминающейся как для детей, так и для взрослых.