Как проучили Гремучего змея
Киноафиша Как проучили Гремучего змея

Спектакль Как проучили Гремучего змея

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 0+
Режиссер Андрей Селиверстов, Владимир Степаненко
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новая сказка для всей семьи

В этом сезоне театр рад представить новую постановку. В центре сюжета – жизнь воронов, поселившихся в новом гнезде рядом с Гремучим Змеем. Как известно, вороньи яйца – это лучшее лакомство для многих существ, и наши герои сталкиваются с важной задачей: как сохранить свое потомство в сложной ситуации.

Мораль истории

Сказка, как и положено, не только развлекает, но и несет глубокий смысл. Мораль этой истории проста, но актуальна: «Не один ведь на свете живешь – думай, прежде чем сотворить зло, ведь оно имеет особенность возвращаться бумерангом». Это напоминание о важности взаимопомощи и ответственности в обществе.

Команда постановки

Художественный руководитель спектакля – заслуженный артист РФ Альберт Авходеев. Режиссеры Андрей Селиверстов и Владимир Степаненко с любовью и вниманием подходят к каждой детали, создавая уникальную атмосферу для зрителей. Они стремятся сделать постановку увлекательной и запоминающейся как для детей, так и для взрослых.

 

В других городах

Волгоград, 18 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽
Волгоград, 16 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽

