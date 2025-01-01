Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как повлияла Великая французская революция на моду, нравы и привычки. Знаменитая серия гравюр 19 века «Le Bon Genre»
Киноафиша Как повлияла Великая французская революция на моду, нравы и привычки. Знаменитая серия гравюр 19 века «Le Bon Genre»

Как повлияла Великая французская революция на моду, нравы и привычки. Знаменитая серия гравюр 19 века «Le Bon Genre»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Влияние Великой французской революции на моду и нравы. Лекция в Особняке Елисеевых

Предстоящий спектакль погружает зрителя в эпоху, когда мода, нравы и привычки претерпели кардинальные изменения. Знаменитая серия гравюр 19 века «Le Bon Genre» является уникальным отражением социального стремления и трансформаций в модной индустрии.

Французская мода и английские влияния

Как французы воспринимали английскую моду? С одной стороны, они считали её нелепой, с другой — активно заимствовали элементы английского костюма. Этот парадокс демонстрирует, насколько важно было влияние соседних культур на формирование национального стиля.

Наполеоновские войны и наследие моды

Наполеоновские войны стали не только политическим, но и модным катаклизмом. Как эти события отразились на женских и мужских нарядах, и что из того времени дошло до нашего дня? Об этом подробно рассказывается в спектакле.

Ридикюли и мамелюки: новая функциональность

Почему в женских гардеробах спустя некоторое время появились ридикюли? Какие функции они исполняли? А также, для чего использовались мамелюки? Ответы на эти вопросы доступны во время представления и помогут понять, как эволюционировали женские атрибуты.

Парижский общепит: изменения под влиянием времени

Лекция также затрагивает тему изменения парижского общепита. Какова была роль уличных кафе и ресторанов в повседневной жизни горожан? С чем связано изменение вкусов и привычек парижан того времени? Узнайте об этом в захватывающем представлении.

Не упустите возможность увидеть, как история моды переплетается с социальными изменениями через призму театрального искусства.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Особняк Елисеевых Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 59
16:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
1 октября в 15:30 Манеж
Билеты
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
15 сентября в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1800 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
3 сентября в 12:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше