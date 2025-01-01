Влияние Великой французской революции на моду и нравы. Лекция в Особняке Елисеевых

Предстоящий спектакль погружает зрителя в эпоху, когда мода, нравы и привычки претерпели кардинальные изменения. Знаменитая серия гравюр 19 века «Le Bon Genre» является уникальным отражением социального стремления и трансформаций в модной индустрии.

Французская мода и английские влияния

Как французы воспринимали английскую моду? С одной стороны, они считали её нелепой, с другой — активно заимствовали элементы английского костюма. Этот парадокс демонстрирует, насколько важно было влияние соседних культур на формирование национального стиля.

Наполеоновские войны и наследие моды

Наполеоновские войны стали не только политическим, но и модным катаклизмом. Как эти события отразились на женских и мужских нарядах, и что из того времени дошло до нашего дня? Об этом подробно рассказывается в спектакле.

Ридикюли и мамелюки: новая функциональность

Почему в женских гардеробах спустя некоторое время появились ридикюли? Какие функции они исполняли? А также, для чего использовались мамелюки? Ответы на эти вопросы доступны во время представления и помогут понять, как эволюционировали женские атрибуты.

Парижский общепит: изменения под влиянием времени

Лекция также затрагивает тему изменения парижского общепита. Какова была роль уличных кафе и ресторанов в повседневной жизни горожан? С чем связано изменение вкусов и привычек парижан того времени? Узнайте об этом в захватывающем представлении.

Не упустите возможность увидеть, как история моды переплетается с социальными изменениями через призму театрального искусства.