Спектакль Как обезьяна Морского царя перехитрила

Музыкальный спектакль по мотивам африканских сказок и легенд

Каждый год жители одной деревни собираются у костра, поют, танцуют, надевают звериные маски и воспроизводят историю о том, как умная Обезьяна спасла обитателей саванны от гнева Морского дракона. Спектакль проходит в маленьком зале, где зрители сидят рядом со сценой, что позволяет им почувствовать себя участниками событий.

Сюжет и персонажи

На сцене разворачиваются эпопеи с участием различных животных. Вот наводнение приближается к Африке, и царь Лев собирает подданных, чтобы обсудить возможные способы спасения. Страус предлагает бежать, Антилопа верит, что спасение в красоте и искусстве, Зебра уверен, что философия поможет, а Обезьяна решает действовать. Она отправляется в таинственное подводное царство, где встречает светящиеся медузы, темных акул, ярких рыбок и лангуста, а также сталкивается с настоящим Морским драконом.

Особенности спектакля

Жители моря в спектакле представлены марионетками, а дракон — тростевой куклой, выполненной по старинным японским рисункам.