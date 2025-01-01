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Как обезьяна Морского царя перехитрила
Билеты от 800₽
Киноафиша Как обезьяна Морского царя перехитрила

Спектакль Как обезьяна Морского царя перехитрила

Постановка
Детский театр «А-Я» 0+
Режиссер Ирина Крячун
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по мотивам африканских сказок и легенд

Каждый год жители одной деревни собираются у костра, поют, танцуют, надевают звериные маски и воспроизводят историю о том, как умная Обезьяна спасла обитателей саванны от гнева Морского дракона. Спектакль проходит в маленьком зале, где зрители сидят рядом со сценой, что позволяет им почувствовать себя участниками событий.

Сюжет и персонажи
На сцене разворачиваются эпопеи с участием различных животных. Вот наводнение приближается к Африке, и царь Лев собирает подданных, чтобы обсудить возможные способы спасения. Страус предлагает бежать, Антилопа верит, что спасение в красоте и искусстве, Зебра уверен, что философия поможет, а Обезьяна решает действовать. Она отправляется в таинственное подводное царство, где встречает светящиеся медузы, темных акул, ярких рыбок и лангуста, а также сталкивается с настоящим Морским драконом.

Особенности спектакля
Жители моря в спектакле представлены марионетками, а дракон — тростевой куклой, выполненной по старинным японским рисункам.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
12:00 от 800 ₽

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