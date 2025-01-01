Спектакль Как нотки петь научились. Театр Таратумб

Интерактивный музыкальный спектакль для детей в «Зарядье»

Актёры и музыканты театра «Таратумб» приглашают вас в увлекательное музыкальное путешествие! В этом спектакле мы увидим, как весёлые и озорные нотки учатся ладить друг с другом, находят дружбу и вместе исполняют свою первую мелодию.

Образовательный аспект

Спектакль представляет собой интерактивное представление, где под аккомпанемент флейты, фортепиано и ударных, дети будут знакомиться с основами музыки. На сцене они освоят расположение нот на нотном стане, познакомятся с тональностью, высотой и силой звука, а также другими важными музыкальными понятиями.

Для всех возрастов

Обращаем ваше внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя независимо от возраста. Это уникальная возможность для детей и взрослых погрузиться в мир музыки вместе!