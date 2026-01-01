Сказка о храбрости и дружбе в Театре им. Горького

Спектакль В. Илюхова «Как Настенька чуть кикиморой не стала» — это волшебная история, наполненная важными человеческими ценностями. В центре сюжета оказывается Аленушка, главная героиня, которая сталкивается с множеством испытаний в поисках своей похищенной сестрицы Настеньки.

Её путь к бабе Яге пролегает через дремучие леса и непроходимые болота. Однако судьба посылает Аленушке верного помощника — домового Чура. Благодаря его поддержке и собственному храброму сердцу, Аленушка преодолеет все преграды на своем пути.

Спектакль обещает вызвать неподдельный восторг у детей и их родителей, подарив яркие эмоции и возможность сопереживать героям. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета и увлекательным приключениям!