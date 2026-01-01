Кукольный спектакль для детей от 4 лет

Представляем вашему вниманию спектакль для самых маленьких – музыкальную историю «Маша и её подушка» по мотивам повести Г. Лебедевой. Эта увлекательная история расскажет о девочке Маше, которая поссорилась с подушкой и испытывает непреодолимое стремление не ложиться спать.

Спектакль подойдёт для зрителей от 4 лет и станет отличной возможностью для детей задуматься о том, почему им не хочется отправляться в постель, и как можно справиться с этим. В ходе своего ночного приключения Маша расправится с сомнениями и вернется в родной дом, к уюту и теплу.

Яркие музыкальные номера и выразительные персонажи сделают каждое представление незабываемым. Приходите с детьми, чтобы разделить с ними этот тёплый, добрый и поучительный опыт!