Музыкальная сказка по мотивам произведений Григория Остера

Приглашаем вас на спектакль «Как лечить Удава» — музыкальную сказку по мотивам произведений Григория Остера. В этой яркой постановке вас ждут любимые герои известного мультфильма: Удав, Мартышка, Слонёнок и Попугай.

Сюжет и герои

Спектакль включает в себя истории из таких произведений, как «Как лечить Удава» и «Наглядное пособие». Главные герои вместе со зрителями пытаются разобраться в простых и сложных вопросах жизни, при этом не забывая веселиться и наслаждаться каждым моментом.

Музыка и танцы

Герои не только решают важные задачи, но и поют, танцуют и вовлекают зрителей в захватывающую атмосферу игры. Это делает спектакль интерактивным и веселым, позволяя каждому зрителю стать частью увлекательного процесса.

Зачем стоит посетить?

«Как лечить Удава» — это не просто спектакль, это погружение в мир детства, где каждый сможет вспомнить о дружбе, радости и важности общения. Мы уверены, что этот спектакль подарит вам множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.