Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как котенок научился мяукать
Киноафиша Как котенок научился мяукать

Спектакль Как котенок научился мяукать

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Нина Гернет
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения игривого котёнка: кукольный спектакль для самых маленьких

Приглашаем юных зрителей на поучительное представление, которое позволит детям погрузиться в мир приключений и важных жизненных уроков. Это яркий спектакль для детей дошкольного возраста, в котором главную роль играет игривый котёнок, отправившийся на прогулку и заблудившийся в незнакомом месте.

Забавные и поучительные моменты

Маленькие зрители станут не только наблюдателями, но и активными участниками истории. Им предстоит помочь котёнку и его друзьям понять, как важно слушаться родителей. Эта важная мораль позволит избежать множества неприятностей и сделает спектакль не только развлекательным, но и познавательным.

Кукольная магия

Спектакль использует традиционные тростевые куклы, которые оживляют каждую сцену. Комедийные и лирические моменты чередуются, создавая увлекательный и насыщенный сюжет, который не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.

Не упустите возможность!

Не забудьте привести с собой маленьких зрителей, которые смогут узнать, как важно знать и понимать своих близких. Этот спектакль подарит незабываемые эмоции и научит важным жизненным урокам!

Фотографии

Как котенок научился мяукать Как котенок научился мяукать Как котенок научился мяукать Как котенок научился мяукать Как котенок научился мяукать
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше