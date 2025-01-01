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Как кот гулял, где ему вздумается
Билеты от 1000₽
Киноафиша Как кот гулял, где ему вздумается

Спектакль Как кот гулял, где ему вздумается

Сказка Киплинга без грима и декораций
Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Когда в Черной комнате погаснет свет, не забудьте включить… воображение!

Эта фраза становится ключом к захватывающему спектаклю по мотивам известной истории Редьярда Киплинга о коте, который гулял сам по себе.

Невероятные превращения

На сцене с помощью лоскутного одеяла, веревочек и фонариков из «ничего» рождается удивительный спектакль, полный красок и звуков. Зрители станут свидетелями того, как на глазах создаются пещера, дубинка, душистое сено, костер и даже баранья нога. Каждый элемент декорации оживает, погружая аудиторию в мир дикой природы.

Встреча с героями

Дикий Лес наполняется голосами актеров, а по его просторам бродят необычные персонажи: Дикая Собака, Дикая Лошадь, Дикая Корова и, конечно, Дикий Кот, который гуляет, где ему вздумается. Каждый из них — это не просто животное, а персонаж с характером и историей.

Приглашение к чудесам

Этот спектакль — не просто развлечение, а настоящая сказка, в которую вы сможете погрузиться независимо от возраста. Будьте готовы к чудесам и невероятным превращениям, которые подарит вам этот волшебный театральный опыт!

Режиссер
Сигрид Стрем Рейбо
В ролях
Денис Баландин
Алексей Мишаков
Владислав Погиба
Мария Рыщенкова
Александр Девятьяров

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:30 от 1000 ₽
19 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

Как кот гулял, где ему вздумается Как кот гулял, где ему вздумается Как кот гулял, где ему вздумается Как кот гулял, где ему вздумается Как кот гулял, где ему вздумается Как кот гулял, где ему вздумается Как кот гулял, где ему вздумается

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