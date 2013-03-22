Спектакль Как кощей на Василисе женился

Новый взгляд на классическую сказку в Сибирском камерном театре

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает зрителей на спектакль, который предлагает новый взгляд на знакомую с детства историю. В центре сюжета — добрый молодец Иван-богатырь, красавица Василиса, хитрый Кощей Бессмертный и озорная Баба Яга.

Режиссёр Александр Цветков, известный своими креативными интерпретациями, совместно с редактором сказки Юрием Богановым, раскрывают героев с неожиданных сторон. Это позволяет зрителям по-новому взглянуть на знакомые образы, а сами персонажи приобретают новые грани характера.

Спектакль порадует тех, кто ценит нестандартные интерпретации традиционных сюжетов и любит смеяться над жизненными коллизиями.

О творческой команде

В спектакле задействованы: Ева Савельева, Алена Чурилина, Павел Якунин, Александр Цветков и Кристина Евженко. Каждая роль исполнена с особым вниманием, что делает представление ярким и запоминающимся.

