Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как кощей на Василисе женился
Постановка
13 трамвай 6+
О спектакле

Новый взгляд на классическую сказку в Сибирском камерном театре

Сибирский камерный театр «13 трамвай» приглашает зрителей на спектакль, который предлагает новый взгляд на знакомую с детства историю. В центре сюжета — добрый молодец Иван-богатырь, красавица Василиса, хитрый Кощей Бессмертный и озорная Баба Яга.

Режиссёр Александр Цветков, известный своими креативными интерпретациями, совместно с редактором сказки Юрием Богановым, раскрывают героев с неожиданных сторон. Это позволяет зрителям по-новому взглянуть на знакомые образы, а сами персонажи приобретают новые грани характера.

Спектакль порадует тех, кто ценит нестандартные интерпретации традиционных сюжетов и любит смеяться над жизненными коллизиями. Это отличный выбор для семейного просмотра — приходите всей семьёй и наслаждайтесь обновленной версией любимой сказки!

О творческой команде

В спектакле задействованы: Ева Савельева, Алена Чурилина, Павел Якунин, Александр Цветков и Кристина Евженко. Каждая роль исполнена с особым вниманием, что делает представление ярким и запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью театрального события

Не упустите возможность увидеть, как старые добрые персонажи обретают новую жизнь на сцене. Это шанс не только насладиться театральным искусством, но и получить заряд положительных эмоций!

Купить билет на спектакль Как кощей на Василисе женился

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
22 марта воскресенье
13:00
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
от 600 ₽
12 апреля воскресенье
15:00
ДК села Криводановка Новосибирск, Новосибирский р-н, с. Криводановка, Садовая, 26в
от 600 ₽

В ближайшие дни

Вся театральная афиша Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше